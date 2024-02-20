ديوان البحرية التجارية يضخ 635 الف دينار لتهئية أرضية القاعة العلوية لمحطة حلق الوادي

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انطلق ديوان البحرية التجارية والموانئ، امس الاثنين، في تنفيذ أشغال إعادة تهيئة أرضية القاعة العلوية للمحطة البحرية بميناء حلق الوادي استعدادا للموسم الصيفي 2024 بتكلفة تبلغ 635 ألف دينار.





وأضاف ديوان البحرية التجارية والموانئ، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان آجال التدخل ستستغرق 120 يوما وان العملية تهدف لضمان أفضل ظروف عبور المسافرين مستعملي المحطة البحرية .



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وأشار الى انه تم عقد جلسات تنسيقية تحت إشراف إدارة ميناء حلق الوادي مع المقاول ومحافظة شرطة الحدود ومكتب الديوانة بحلق الوادي لتأمين تواصل الخدمات المسداة خلال فترة الأشغال مع احترام شروط الصحة و السلامة و الأمن و النظافة.



وكانت وزارة النقل قدرت، وفق معطيات نشرتها في 7 جوان 2023، استيعاب الموانئ قرابة40 الف و936 مسافرا بالإضافة إلى 150ألف و127 سيارة طيلة الفترة الصّيفيّة الممتدة بين 15 جوان و15 سبتمبر 2023



