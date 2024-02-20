المنتخب الوطني للكبريات لكرة اليد يجري تربصا تحضيريا بتونس بمشاركة اللاعبات المحترفات من 25 فيفري إلى 1 مارس المقبل

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يجري المنتخب الوطني للكبريات لكرة اليد تربصا تحضيريا بتونس خلال الفترة من 25 فيفري إلى 1 مارس المقبل وذلك في إطار أسبوع الإتحاد الدولي وذلك إشراف المدرب الوطني كيفين ديكو ووتشارك في التربص اللاعبات المحترفات في الخارج .وياتي التربص في اطار الاستعدادات لمشاركة منتخب الكبريات في كأس إفريقيا للأمم بالكونغو الديمقراطية من 27 نوفمبر الى 7 ديسمبر القادم.



كما تواصل مجموعة اللاعبات المحليات ضمن المنتخب التونسي لكرة اليد التحضيرات للأسبوع الثالث على التوالي، تحت إشراف المدرب الوطني المساعد أحمد بن محمود ومدرب الحارسات ياسين بن ساسي. وتجري اللاعبات المحليات حصصا تدريبية أسبوعية بقاعة توفيق بوهيمة برادس .

وفيما يلي قائمة اللاعبات المشاركات في الحصص التدريبية الأسبوعية / فادية العمراني، بثنية عميش، فاطمة البوري، هدى رميزة، مروى الذوادي، أنس يعقوب، رؤى بويدة، سمية بالحاج، ندى الزلفاني، غفران الجلاصي، مريم الرزقي، أماني السلامي، أمل الجنزري، أميمة فلاّح، امنة الصفاقسي، صفاء دعلوس، هديل الغيزاوي ومروى الماجري.