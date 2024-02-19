القبض على عنصر ارهابي خطير وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه (وزارة الداخلية)

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تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني ولواء القوات الخاصة التابع للجيش الوطني، وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطير.



وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته مساء اليوم الإثنين، بأنه تم القبض على العنصر الارهابي إثر نصب كمين محكم، أثناء مروره على متن دراجة نارية بأحد المسالك المؤدية الى معاقل العناصر الارهابية بجبال القصرين، مضيفة أنه تم حجز أسلحة حربية وحزام ناسف بحوزته.





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وأشارت إلى أن الارهابي الموقوف، كان قد إلتحق منذ سنة 2014 بالتنظيمات الإرهابية، وشارك في عمليات إرهابية إستهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية، ومورط في عملية ذبح أحد الرعاة وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة.



وأكدت أنه بإحالته على أنظار النيابة العمومية، أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.

