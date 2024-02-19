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النسخة الثالثة من معرض "المسيرة العادلة والتضامنية": احتفال بالحرف التونسية من 22 فيفري الى 3 مارس بقصر الحرفي

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Publié le Lundi 19 Février 2024 - 21:46 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تنتظم النسخة الثالثة من معرض "المسيرة العادلة والتضامنية:احتفال بالحرف التونسية" من 22 فيفري إلى 3 مارس 2024، في قصر الحرفي.
ويمثل هذا الحدث، الذي يحظى بدعم من وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمكتب الوطني للصناعات التقليدية ويتنظم بالشراكة مع مجمع رؤساء الشركات الفرنكوفونيين "GPF"، تعاونًا مثمرًا من اجل تعزيز تواجد الصناعات التقليدية التونسية على الساحة الدولية.
وتهدف هذه المبادرة التي تاسست في جوان 2020، إلى تعزيز تميز الحرف التونسية من خلال توفير منصة عرض لـ 50 حرفيًا موهوبًا من مختلف مناطق تونس.


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