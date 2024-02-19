الكاف: اتّخاذ جملة من الإجراءات لحماية النسيج الغابي إثر ظهور أمراض فطرية بغابات الصنبور الحلبي بالجهة

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اتّخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، اليوم الاثنين، جملة من الإجراءات لحماية النسيج الغابي، وذلك على إثر ظهور مرض القلف بأشجار الصنوبر الحلبي وتسببه في تيبسها في عدة غابات بشمال الولاية نتيجة الجفاف الذي ضرب الجهة خلال السنوات الأخيرة.



ووفق رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، محمد بن محمد، فقد عاين وفد يضم خبراء عن المعهد الوطني للبحوث الهندسية والريفية والمياه والغابات، ووكالة استغلال الغابات، وممثلين عن دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، والإدارة العامة للغابات، اليوم، الإصابات التي لحقت الأشجار ببعض غابات الجهة نتيجة انتشار حشرة القلف التي تهدد النسيح الغابي بالبلاد.

وأكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تقرّر بالمناسبة اتخاذ جملة من الإجراءات لحماية النسيج الغابي من انتشار مثل هذه الأمراض الفطرية التي تهدّد غابات البلاد لضمان ديمومتها وسلامتها، حيث تم الاتفاق على قطع الأشجار المصابة في إطار حضيرة عمل سيم تركيزها في كل الغابات المصابة.



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وأوضح أنّه سيتم بيع المنتوج في إطار بتة عمومية أو للعموم بصفة مباشرة، بما سيساهم في المحافظة على الثروة الغابية من اشجار الصنوبر الحلبي الذي يقع أيضا استغلاله في إنتاج الزقوقو إضافة إلى توفير الحطب المعد للتدفئة.