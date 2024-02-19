البوغديري : سنرفع في عدد المدارس المرتبطة بشبكة الألياف البصرية عالية التدفق إلى حدود 4 آلاف مدرسة

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أعلن وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الاثنين، أن عدد المدارس المرتبطة بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي للأنترنات سيرتفع إلى 4 آلاف مدرسة خلال شهر أفريل المقبل.



وأفاد البوغديري في تصريح إعلامي أدلى به على هامش إشرافه على افتتاح الملتقى الإقليمي رفيع المستوى الأول لمنطقة المغرب العربي الذي ينعقد على مدى يومين بتونس العاصمة، حول "التحول الرقمي للتعليم لدعم الهدف الرابع للتنمية المستدامة، أن الوزارة تعتزم إيصال الأنترنات عبر الألياف البصرية عالية التدفق إلى 3300 مدرسة خلال العام الحالي، لتنضاف إلى أكثر من 700 مدرسة تتمتعّع حاليا بهذه الخدمة.





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وأكد الوزير، أن ربط المؤسسات التربوية بشبكة الالياف البصرية عالية التدفق يهدف إلى رقمنة التعليم، موضّحا ان هذا التمشي يتنزل ضمن سياسة شمولية تنتهجها الحكومة من أجل تطوير نظام التربية والتعليم.



وتتطلع الوزارة، حسب قول البوغديري، إلى الترفيع في عدد المدارس المرتبطة بشبكة الألياف البصرية عالية التدفق المرتبطة بالأقمار الصناعية في مرحلة مستقبلية ب 2000 مدرسة لتتم بذلك تغطية المؤسسات التربوية في الجمهورية التونسية التي يناهز عددها الجملي 6 آلاف مدرسة.



ولاحظ أن تطوير البنية التحتية الرقمية بالمدارس سيمكن من ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والمدرسين، مؤكدا أن المدارس في المناطق النائية ستكون حجر الزاوية في إدماج المتعلمين بصورة متكافئة وستحقق الإدماج.



وأشار في سياق آخر، إلى أن وزارة التربية تحرص على تطوير البنية التحتية للمدارس من خلال تجهيزها باللوحات الشمسية الكهربائية صديقة البيئة.