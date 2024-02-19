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رسو باخرتين محملتين بقرابة 30 ألف طنّ من السكر وحوالي 27.5 ألف طنّ من القمح بميناء بنزرت التجاري

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Publié le Lundi 19 Février 2024 - 16:33 قراءة: 0 د, 36 ث
      
رست، فجر اليوم الاثنين، بميناء بنزرت التجاري باخرتان محملتان بـ 29400 طنّ من السكر الخام و27509 طنّا من القمح اللين، وفق ما أفاد به مصدر جهوي مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الباخرة المحملة بالسكر الخام قادمة من البرازيل لفائدة ديوان التجارة التونسية، وسيتم توجيه كامل الحمولة الى مصنع سكر باجة لتكريره، فيما سيتم توجيه حمولة الباخرة المحملة بالقمح اللين لمخازن ديوان الحبوب، علما ان الميناء قد استقبل في موفى الأسبوع باخرة محملة بـ12800 طن من القمح الصلب الموجه لفائدة احدى المؤسسات الخاصة وجاري العمل على افراغها.
يشار إلى ان مصالح الميناء التجاري ببنزرت بمعية بقية الهياكل المتدخلة تولت اليوم تأمين كافة الإجراءات اللوجستية والاستعدادات البشرية الواجبة لضمان افراغ وتكييس ونقل حمولة الباخرتين.


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