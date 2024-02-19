زغوان: البنك التونسي للتضامن يموّل 428 مشروعا بالجهة خلال سنة 2023 (المدير الجهوي للتنمية)

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في إطار التشجيع على الانتصاب الخاص، موّل البنك التونسي للتضامن 428 مشروعا بولاية زغوان بقيمة 6،6 ملايين دينار خلال سنة 2023 منها 54 مشروعا لفائدة أصحاب الشهادات العليا، وفق ما أكده المدير الجهوي للتنمية خالد حسني لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح حسني أن المشاريع المموّلة تكتسي صبغة حرفية وخدماتية وذات طاقة تشغيلية نسبية، وفق تعبيره، حيث وفّرت إجمالي 713 موطن شغل.

وذكر، في نفس الإطار، أن البنك التونسي للتضامن موّل خلال سنة 2022 إجمالي 433 مشروعا بحوالي 6 ملايين دينار منها 130 مشروعا انتفع بها أصحاب الشهادات العليا، ومكّنت جميعها من خلق 710 مواطن شغل جديدة في اختصاصات متنوعة.

وأوضح أن تمويلات النهوض بالتشغيل تمرّ عبر عديد الآليات خاصة المدرجة بالوكالة التونسية للتشغيل التي تمكّنت ضمن آلية عقد الإدماج في الحياة المهنية من انجاز 2083 عقدا سنة 2023 منها 660 لفائدة الإطارات.