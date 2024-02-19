لقاء بين كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات

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التقى كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ يوم الإثنين 19 فيفري 2024 ب محمد عادل شواري المدير العام للسجل الوطنى للمؤسسات (RNE).



وكانت المقابلة مناسبة لتبادل الآراء حول السبل والأليات الكفيلة لارساء تعاون بناء يساعد على مزيد النهوض بمنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة على المستوى التنظيمي حتى تساهم بفاعلية اكبر فى النسيج الاقتصادي للبلاد.





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كما تم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية رقمنة المعاملات ذات العلاقة بإنشاء المؤسسات، سواء منها المتوسطة أو الصغرى أو الصغيرة جدا، هذا بالإضافة إلى أهمية تمتين التعاون والتنسيق بين مختلف الهياكل العمومية لاسيما العاملة فى مجال الإحصاء وخاصة المعهد الوطني للإحصاء فى إطار التكامل بما يمكن من توفير المعطيات والبيانات المحينة وذات الجودة التى تساعد على وضع الاستراتيجيات والاصلاحات الضرورية لتحسين أداء المنظومة.

وتعرض الجانبان فى ذات السياق إلى الدور الهام الذى يمكن لبعض المنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني أن تلعبه فى مرافقة أصحاب أفكار المشاريع أو الناشطين خارج الاطر الرسمية للانخراط في منظومة الإقتصاد المنظم.



وأكد سمير عبد الحفيظ والسيد محمد عادل شواري على أهمية الجانب الإتصالي والتحسيسى وتبسيط المعلومات لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال بمايمكن من الاستفادة من الخدمات المتوفرة على أحسن وجه وفي أفضل الأجال ويعزز الثقة بين مختلف الاطراف المعنية.