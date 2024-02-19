القصرين: تقدّم بنسبة 95 بالمائة في أشغال تهيئة وتجهيز البئر العميقة التعويضية الثانية بقرية هنشير (معتمد سبيطلة)

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أفاد معتمد سبيطلة من ولاية القصرين، حاتم الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، بأن أشغال تهيئة وتجهيز البئر العميقة التعويضية الثانية بقرية هنشير العسل من عمادة القنة بلغت حاليا 95 بالمائة ومن المؤمل استكمالها يوم 20 مارس المقبل.

وبيّن الرياحي أنّ تكلفة هذا المشروع، المموّل في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2022، تقدّر بـ 537 ألف دينار وستنتفع منه 485 عائلة (عبر الربط الفردي)، موضحا أن البئر المذكورة تتكوّن من محطة ضغط ومحطة إعادة ضغط، وتمتد قنواتها على طول 3 كيلومترات، وتبلغ قوة تدفّق مياهها 16 لترا في الثانية علما بأنها بئر تعويضية للبئر العمومية الأولى المحدثة من سنوات بقرية هنشير العسل والتي لم تعد مياهها تكفي المتساكنين لاسيما القاطنين منهم في المناطق البعيدة المرتفعة.

وكشف المصدر ذاته أن دفعة من المشاريع العمومية الأخرى ستدخل قريبا حيز الإستغلال الفعلي بمعتمدية سبيطلة على غرار القباضة البلدية، ومقر بلدية الشرايع مشرق الشمس، ومركب الطفولة المقدرة طاقة استيعابه لـ50 طفلا من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، الى جانب مشروع المساكن الإجتماعية ( 106 مساكن).