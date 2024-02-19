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تحويل قاعة مهملة إلى مكتبة بالمدرسة الابتدائية الكريب محطة بمعتمدية بورويس

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Publié le Lundi 19 Février 2024 - 13:06 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تم، امس الاحد، الانتهاء من أشغال تهيئة إحدى القاعات بالمدرسة الابتدائية الكريب محطة بمعتمدية بورويس من ولاية سليانة، لتصبح مكتبة لفائدة تلاميذ المدرسة، وفق الناشط بالمجتمع المدني كريم بن عرفة
وبين بن عرفة في تصريح، اليوم الإثنين، لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه قام بتهيئة القاعة، التى كانت مهملة منذ سنوات، مستعملا التجهيزات القديمة (الخردة) بعد نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن تلاميذ المدرسة، التى درس بها، يفتقرون لفضاءات تحتويهم أثناء وقت فراغهم، واشار الى أن الأشغال دامت تقريبا 15 يوما.
وبين ان المؤسسة في حاجة لصيانة وتفتقر لملعب، مؤكدا أن العمل التطوعي لا يزال متواصلا


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