آفاق تونس "يرحب بالاعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، ويؤكد على ضمان كلّ مقوّمات التنافس الديمقراطي النزيه" (بيان)

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رحّب حزب آفاق تونس بالإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مؤكدا على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي وضمان كلّ مقوّمات التنافس الديمقراطي النزيه والحياد التام لأجهزة الدولة وعدم اقصاء الخصوم السياسيين.



وشدد الحزب في بيان اصدره اليوم الاثنين عقب عقد مجلسه الوطني، على ضرورة التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكل القيم والضوابط الواردة في قانونها الأساسي معربا عن الامل أن يكون هذا الاستحقاق الوطني مناسبة لاختيار البرامج والمشاريع التي ترتقي ببلادنا وتخرجها من أوضاعها المتأزمة على جميع الأصعدة.





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وعلى الصعيد الاقتصادي اعرب حزب آفاق تونس عن "انشغاله العميق من تردي المؤشرات الاقتصادية لا سيما منها تسجيل نسبة نمو اقتصادية تقارب الصفر في سنة 2023 وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.4% بسبب حالة الركود والإنكماش" محملا ما اعتبره "منظومة الحكم القائمة المسؤولية الكاملة عن هذه الأرقام السلبية بعد سنتين ونصف من الإدارة المتفرّدة لشؤون الدولة".



واضاف في هذا الصدد ان منظومة الحكم مطالبة بإيجاد الحلول اللازمة لدفع الاقتصاد الوطني ومن بينها تنقية مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ المشاريع المعطّلة، وتغيير القوانين البيروقراطية والريعية البالية إلى جانب تكريس نظام جبائي جاذب وتشجيع الشباب على بعث شركات في المجالات التكنولوجية الحديثة، مع ضرورة دعم وإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة.



واعلن الحزب في بيانه عن احداث "معهد الآفاق" للتكوين والتأطيرالسياسي واكتساب المهارات اللازمة في إدارة الشأن العام .