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انقطاع مياه الشرب في معتمديات ولاية بن عروس ومعتمديتي سليمان وجبل الوسط بداية من منتصف نهار غد الثلاثاء

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Publié le Lundi 19 Février 2024 - 12:16 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تشهد معتمديات ولاية بن عروس ومعتمديتا سليمان، ولاية نابل، وجبل الوسط، ولاية زغوان، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من منتصف نهار غد الثلاثاء، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، الإثنين.

ورجّحت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأربعاء 21 فيفري 2024 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.

...

وأكدت أن هذا الانقطاع يأتي بسبب برمجة أشغال صيانة على قناة جلب المياه قطر 1000مم على مستوى خزان بئر القصعة ببن عروس.




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