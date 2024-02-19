جندوبة: عمال المركب الفلاحي ببدورنة يدخلون في اضراب مفتوح عن العمل لمطالبة الإدارة بتسوية وضعياتهم المهنية

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دخل عمال المركب الفلاحي ببدرونة في ولاية جندوبة، بداية من اليوم الاثنين، في اضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على "عدم وفاء الإدارة العامة لديوان الأراضي الدولية بتعهداتها المتكررة والرامية الى تسوية وضعياتهم المهنية، التي تعود الى أكثر من 15 سنة مضت، وتمكينهم من حقوقهم وتحسين ظروف عملهم"، وفق ما صرح به عدد منهم لصحفي "وات".

واضافوا في ذات التصريحات، ان عمال المركب الذين يشاركون اليوم في الاضراب والبالغ عددهم نحو 150 عاملا "كثيرا ما خاضوا احتجاجات وابلغوا مطالبهم الى إدارة المركب والى مختلف السلط المحلية والجهوية وكذلك الشأن بالنسبة لهياكل ووزارة الفلاحة ذات العلاقة وهياكلهم المهنية، التي وقعت نيابة عنهم على اتفاقيات مسقّفة زمنيا"، وفق تعبيرهم، واكدوا ان مطالبهم "التي كثيرا ما انتهت بتعهدات ووعود، لم تلق التجسيد على ارض الواقع" وهو ما دفعهم الى الدخول في مثل هذا الاضراب.

ومن جهته، تعهد مدير ادارة المركب الفلاحي، بتوضيح موقف ادارة المركب "متى رخّصت له الإدارة العامّة لديوان الأراضي الدولية بذلك" وفق قوله لصحفي "وات".

وأشار مصدر اخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، ان ملف ترسيم العمال المضربين "بيد الإدارة العامة لديوان الأراضي الدولية ورئاسة الحكومة" وان تسوية وضعياتهم "محل تفاوض".



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ويمرّ المركب الفلاحي ببدورنة، الذي تناهز مساحته نحو 1750 هكتارا مختصة للزراعات الكبرى وإنتاج الحليب، من ازمة مالية حادّة وموازنة مالية مختلة، تمظهرت منذ سنوات في تراجع الانتاج وتزايد المديونية وعدم القدرة على تجديد اسطول الإنتاج بالاضافة الى التأخيرات المتواترة في تسديد أجور العمال، ووفق تقارير إدارية رسمية.