بطولة قطر المفتوحة للتنس للرجال : بدء منافسات الدور الرئيسي غدا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d24a60707692.92363329_mhlojqpkfenig.jpg width=100 align=left border=0>

تبدأ غدا الاثنين منافسات الدور الرئيسي لبطولة قطر المفتوحة للتنس للرجال 2024، التي يستضيفها الاتحاد القطري للعبة حتى يوم 24 فيفري الجاري.



ويشارك في البطولة 32 لاعبا من المصنفين الأوائل على العالم في فئة الفردي، و16 فريقا في فئة الزوجي في المنافسات التي ستقام على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش بالدوحة.





...



وقد جنبت قرعة البطولة اللاعبين المصنفين الأربعة الأوائل خوض منافسات الدور الأول، وفي مقدمتهم الروسي أندري روبليف المصنف الأول في البطولة، والخامس عالميا، وكذلك الروسي كارين خاشانوف المصنف الثاني في البطولة والسابع عشر عالميا، والفرنسي أوغو هامبرت المصنف الثالث بالبطولة والثامن عشر عالميا، والكازاخي ألكسندر بوليك المصنف الرابع في البطولة والثالث والعشرين عالميا.



وفي أبرز لقاءات الدور الأول سيلتقي البريطاني أندي موراي، المصنف الأول عالميا سابقا، مع أحد اللاعبين الصاعدين من التصفيات، فيما سيلتقي الفرنسي غايل مونفيس المصنف 70 عالميا مع الهولندي بوتش فان دي زندشلب.

وسيسعى المخضرم البريطاني أندي موراي إلى تحقيق اللقب الثالث له في قطر بعد عامي 2008 و2009، ليتساوى مع الأسطورة السويسري روجيه فيدرر المتوج بلقب البطولة القطرية أعوام 2005 و2006 و2011.

وتعد بطولة قطر للتنس للرجال ذات (250 نقطة) من أعرق البطولات في المنطقة، ويبلغ مجموع جوائزها حوالي مليون ونصف المليون دولار، وحصلت بطولة قطر المفتوحة للتنس للرجال على جائزة أفضل بطولة في فئة الـ 250 نقطة في خمس مناسبات أعوام: (2015 و2017 و2019 و2021 و2022).