دورة "كليبان " الدولية للمصارعة النسائية بالسويد- فضية وبرنزيتان لتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d242909b8607.28429935_mpfngehjkqilo.jpg width=100 align=left border=0>

احرز المنتخب التونسي للمصارعة النسائية كبريات على ثلاث ميداليات ( فضية وبرنزيتان) في اليوم الثاني لدورة "كليبان " الدولية للمصارعة النسائية التي تدور حاليا بالسويد.



وتوزعت الميداليات الثلاث كالاتي:

- سوار بوستة ميدالية فضية وزن 62 كغ



...



- زينب الصغير ميدالية برنزية وزن 76 كغ

- لبنى العيشاوي ميدالية برنزية وزن 53 كغ