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دورة "كليبان " الدولية للمصارعة النسائية بالسويد- فضية وبرنزيتان لتونس -

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Publié le Dimanche 18 Février 2024 - 18:44 قراءة: 0 د, 16 ث
      
احرز المنتخب التونسي للمصارعة النسائية كبريات على ثلاث ميداليات ( فضية وبرنزيتان) في اليوم الثاني لدورة "كليبان " الدولية للمصارعة النسائية التي تدور حاليا بالسويد.

وتوزعت الميداليات الثلاث كالاتي:
- سوار بوستة ميدالية فضية وزن 62 كغ
...

- زينب الصغير ميدالية برنزية وزن 76 كغ
- لبنى العيشاوي ميدالية برنزية وزن 53 كغ


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