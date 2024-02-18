دورة "كليبان " الدولية للمصارعة النسائية بالسويد- فضية وبرنزيتان لتونس

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احرز المنتخب التونسي للمصارعة النسائية كبريات على ثلاث ميداليات ( فضية وبرنزيتان) في اليوم الثاني لدورة "كليبان " الدولية للمصارعة النسائية التي تدور حاليا بالسويد.
وتوزعت الميداليات الثلاث كالاتي:
- سوار بوستة ميدالية فضية وزن 62 كغ
وتوزعت الميداليات الثلاث كالاتي:
- سوار بوستة ميدالية فضية وزن 62 كغ
- زينب الصغير ميدالية برنزية وزن 76 كغ
- لبنى العيشاوي ميدالية برنزية وزن 53 كغ
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