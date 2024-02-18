جربة : ملتقى الأخوة (التونسي- الليبي-الجزائري) للسيارات والدراجات الكلاسيكية فرصة لاستعراض أنواع اندثرت ولاستقطاب المولعين بجمع وسائل النقل هذه والاعتناء بها

وأعرب ناصر حمودة من ليبيا رئيس اللجنة المنظمة للتظاهرة، عن الأمل في توسيع الملتقى مستقبلا ليشمل عددا أكبر من المشاركين من بلدان عربية تجسيدا للأخوة والوحدة العربية وتمرير رسالة سلام وفق تعبيره.وأوضح أن هذا الملتقى جاء في شكل استعراض لسيارات قديمة اندثرت للتعريف بها لدى الاجيال الجديدة ولاتاحة الفرصة للمولعين بهذا المجال للتعارف والتبادل وتحفيزهم على المحافظة على السيارات الكلاسيكية خاصة وان هذا الملتقى الاول خصص جوائز لافضل السيارات التي تنال أكثر معجبين من الجمهور الذي حضر حفل الاختتام بمركب "اكتشف جربة" بالمنطقة السياحية بجزيرة جربة.

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وشارك في هذا الاستعراض الختامي الذي توج عدة جولات بمختلف أرجاء جزيرة جربة بين مواقعها الطبيعية ومعالمها التاريخية والسياحية والثقافية أقدم سيارة هي دوتج كورنيت تعود الى سنة 1949 وهي أمريكية الصنع، وسيارة بيجو 404 لسنة 1964 وسيارة فولكس لسنة 1974 إلى جانب عدة سيارات احدثها تعود الى سنوات الثمانينيات.وأينما حل موكب هذه السيارات والدراجات الكلاسيكية بين أنحاء الجزيرة الا وتابعه المواطنون باعجاب واندهاش لوجود انواع من سيارات قديمة ضاربة في القدم الا انها لا تزال وكانها حديثة الصنع لا يظهر عليها اثار الزمن فالحفاظ على السيارات او الدراجات القديمة هواية وقصة عشق كما عبر عن ذلك بكل تحمس أحد المشاركين من الجزائر.