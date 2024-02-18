الرابطة 1 - مجموعة تفادي النزول - نتائج الجولة الثالثة

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في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الثالثة من منافسات مجموعة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
اليوم الاحد
في سليمان
اليوم الاحد
في سليمان
مستقبل سليمان 2
محمد ريان الحمروني د11 من ضربة جزاء وانس برباصي د78
قوافل قفصة صفر
في المتلوي
نجم المتلوي 3
فخر الدين العوجي د28 وصدام بن عزيزة د72 واحمد بوعصيدة د84
مستقبل المرسى 1
نزار الشميسي د67
امس السبت
في بنزرت
النادي البنزرتي 2 اسامة علي (46) / علاء الدين البلاقي (82) ض ج
اتحاد بنقردان صفر
في تطاوين
اتحاد تطاوين صفر
الاولمبي الباجي صفر
الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- النادي البنزرتي 11 3 2 1 0 4 0
2- اتحاد بن قردان 8 3 1 1 1 1 2
3- اتحاد تطاوين 7 3 1 2 0 2 1
4 - نجم المتلوي 7 3 1 1 1 3 3
5 - مستقبل سليمان 6 3 2 0 1 5 2
6- الأولمبي الباجي 5 3 0 2 1 1 3
7- مستقبل المرسى 3 3 1 0 2 3 5
- قوافل قفصة 3 3 1 0 2 0 3
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