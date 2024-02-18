الرابطة 1 - مجموعة تفادي النزول - نتائج الجولة الثالثة

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في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الثالثة من منافسات مجموعة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



اليوم الاحد

في سليمان



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مستقبل سليمان 2

محمد ريان الحمروني د11 من ضربة جزاء وانس برباصي د78



قوافل قفصة صفر



في المتلوي

نجم المتلوي 3

فخر الدين العوجي د28 وصدام بن عزيزة د72 واحمد بوعصيدة د84

مستقبل المرسى 1

نزار الشميسي د67



امس السبت

في بنزرت

النادي البنزرتي 2 اسامة علي (46) / علاء الدين البلاقي (82) ض ج

اتحاد بنقردان صفر

في تطاوين

اتحاد تطاوين صفر

الاولمبي الباجي صفر





الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي البنزرتي 11 3 2 1 0 4 0

2- اتحاد بن قردان 8 3 1 1 1 1 2

3- اتحاد تطاوين 7 3 1 2 0 2 1

4 - نجم المتلوي 7 3 1 1 1 3 3

5 - مستقبل سليمان 6 3 2 0 1 5 2

6- الأولمبي الباجي 5 3 0 2 1 1 3

7- مستقبل المرسى 3 3 1 0 2 3 5

- قوافل قفصة 3 3 1 0 2 0 3





