بنزرت: إنطلاق نشاط الشباك الموحد لإتمام اجراءات السفر إلى الحج

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أعطيت، اليوم الاحد، بفضاء قاعة المحاضرات الكبرى بمقر ولاية بنزرت، إشارة انطلاق نشاط الشباك الموحد لاتمام اجراءات سفر حجيج الجهة إلى البقاع المقدسة، وذلك في موكب أشرف عليه والي بنزرت سمير عبد اللاوي وحضره ممثلو المصالح الادارية والدينية الى جانب عدد غفير من الحجيج.



وصرّحت المديرة الجهوية للشؤون الدينية، سنية القابسي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ادارة الشؤون الدينية عملت بالتنسيق مع السلط الجهوية وبقية النسيج الرسمي والمجتمعي على توفير كل ظروف نجاح الموسم وتأمين الترتيبات المادية واللوجستية للمقبلين على زيارة الكعبة الشريفة وقبر الرسول الكريم وعددهم بولاية بنزرت 511 حاجّا وحاجة من مجموع 12 ألفا و110 مترشحين.

وأوضحت أنّ عمل الشباك الموحد سيتواصل حتى يوم الثلاثاء القادم، وقد تم تقسيم المترشحين بطريقة تضمن تيسير الإجراءات، حيث خصّص نهار اليوم للمترشحين عن معتمديات بنزرت الجنوبية وجومين ومنزل بورقيبة وتينجة وسجنان واوتيك والعالية، بينما خصص يوم غد الاثنين للمترشحين بمعتمديات رأس الجبل وماطر وغزالة وغار الملح وجرزونة، وخصّص يوم الثلاثاء المقبل للمترشحين بمعتمديتي منزل جميل وبنزرت الجنوبية، مشيرة إلى حضور ممثلي مختلف المؤسسات المالية والادارية على عين المكان لمزيد تيسير استكمال الاجراءات.



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يذكر أن مصالح الشؤون الدينية ببنزرت قد انطلقت منذ مدّة في تنفيذ عديد الانشطة والبرامج التعليمية والتوعوية الخاصة بالموسم، حيث تم تنفيذ أكثر من 264 درسا توعويّا دون اعتبار الدروس المبرمجة خلال شهر رمضان المقبل وإجراء الفحص الطبي، وغيرها من الاجراءات الواجبة من قبل المصالح ذات العلاقة، وفق نفس المصدر.