أريانة: إعداد خطة عمل لمكافحة آفة سوسة النخيل بالمنطقة البلدية بأريانة

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في إطار التصدي لآفة سوسة النخيل بالمنطقة البلدية بأريانة، قرّرت الإدارة العامة للصحة النباتية والمندوبية الجهوية للفلاحة، وضع فريق خاص للتدخّل على مستوى شارع فرحات حشاد بأريانة المدينة من خلال حقن المبيدات الحشرية في جذوع أشجار النخيل في عملية تتكرّر كلّ 06 أشهر.



كما تمّ الاتفاق خلال جلسة عمل جمعت كلّا من معتمد أريانة المدينة طه العبيدي، والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية أريانة لطفي الدشراوي، ومدير عام الصحة النباتية بوزارة الفلاحة رابح الحجلاوي، على إعداد خطة عمل للتدخل بكافة المنطقة البلدية على مدى الأسابيع المقبلة لتشخيص الوضع الوبائي للنخيل وطرق التدخّل.





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كما تولّت بلدية أريانة تقليم أشجار النخيل التي تمت مداواتها، كما قامت برفع الفضلات تجنبا لانتقال الحشرة إلى الأشجار السليمة.



جدير بالذكر أن سوسة النخيل الحمراء تعد إحدى أخطر الآفات التي تضرّ أشجار النخيل بمختلف أنواعها بسبب قدرتها على التأقلم والتكيف مع الظروف المناخية المختلفة وقدرتها على تدمير الأشجار من خلال الطريقة التي تتغذى بها يرقاتها إذ تقوم فور خروجها من قشرة البيضة بإحداث أنفاق في الجزء المصاب من النخلة في كافة الاتجاهات دون ظهور أي آثار مبكرة توضح الإصابة.