القبض على عنصر تكفيري محكوم بالسجن بطبربة

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تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بطبربة (إقليم تونس) من القاء القبض على نفر مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم ارهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين.



وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني الأحد.





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