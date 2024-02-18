أريانة: شركة نقل تونس تتعهّد بتحسين خدمات النقل العمومي بسيدي ثابت وقلعة الأندلس (نائب)

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تعهّدت شركة نقل تونس بتنظيم خطوط النقل العمومي بمعتمديتي قلعة الأندلس وسيدي ثابت من ولاية أريانة، وبإحترام مواعيد السفرات ومسارات الحافلات، بالإضافة إلى تدعيم هذه الخطوط بداية من شهر مارس بحافلات جديدة، وفق ما أفاد به فيصل الصغير النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة قلعة الأندلس-سيدي ثابت.





وأوضح الصغير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا التعهد تم خلال جلسة عمل مع كل من مدير إقليم تونس 2 ومدير دائرة إقليم تونس 2 ورؤساء مصلحة الجولان لشركة نقل تونس حول وضعية النقل بالمعتمديتين التي تعتبر مصدر معاناة يومية للمواطنين.



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وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على عدة مسائل وبرامج تتعلق بتحسين ظروف التنقل سيتم الإعلان عنها قريبا، إلى جانب

العمل على توعية التلاميذ خاصة ومستعملي الحافلات وتحسيسم بأهمية المحافظة على سلامة الحافلات.

ويشتكي سكان معتمديتي سيدي ثابت وقلعة الأندلس من تردّي خدمات النقل العمومي ومن عدم انتظامها، وتراجع عدد الحافلات وعدم توقفها بعدة محطات، ما أثّر سلبا على ظروف العمل وعلى دراسة الطلبة والتلاميذ.