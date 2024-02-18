رابطة الاندية المصرية تقرر رفع عدد الجماهير في المقابلات الى 20 الف متفرج

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم زيادة أعداد الجماهير في مباريات بطولة البطولة المحلية (القسم الممتاز- دوري نايل) وكأس الرابطة خلال موسم 2023-2024 الى 20 الف مشجع.

وأوضحت رابطة الأندية في بيانها عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" " أنه تم زيادة عدد الجماهر إلى 20 ألف مشجع خلال المباريات المقبلة وفيما تبقى من موسم 2023-2024".

وأشارت الرابطة الى أن هذه الزيادة ستكون حسب السعة الاستعابية لكل ملعب فيما تبقى من منافسات البطولات المحلية خلال الموسم الحالي 2023-2024.

الجدير بالذكر أن الزيادة الأخيرة جاءت مطلع الموسم الجاري بعدما كان الحضور الجماهيري في الموسم الماضي مقتصرا على 6 آلاف مشجع فقط بواقع 3 آلاف لكل فريق.