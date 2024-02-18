توزر: "سعادتي في صحة أسناني" تظاهرة تحسيسية وعيادات مجانية لأطفال المدارس الابتدائية ضمن البرنامج الوطني لصحة الفم والاسنان

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في إطار البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان نظمت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية اليوم الأحد تظاهرة تحسيسية تنشيطية تحت شعار "سعادتي في صحة أسناني" مشفوعة بعيادات للأطفال حول صحة الفم والأسنان بالمدرسة الابتدائية نهج الشابي بتوزر خصصت للأطفال ما بين 6 و 8 سنوات حسب ما أفادت ب (وات) المنسقة الجهوية لطب الأسنان بالإدارة الجهوية للصحة مريم مرزوق .

وأضافت مريم مرزوق أن اختيار الفئة العمرية بين 6 و 8 سنوات يعود بالنظر الى حساسية هذا العمر للحفاظ على صحة الأسنان وكذلك دور طبيب الاسنان لتوعية الأطفال وتوجيههم نحو العادات السليمة في طريقة تنظيف الأسنان وقواعد الصحة والوجبات الغذائية المتوازنة التي تساهم في حماية الأسنان من التسوس.



وشارك في تقديم عيادات الفم والاسنان لفائدة الأطفال المعنيين ثمانية أطباء أسناء ضمن العاملين في المؤسسات الصحية العمومية الى جانب طبيبين من القطاع الخاص علاوة على فقرات تنشيطية أمنتها دار الشباب المتنقلة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة.



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وشددت المنسقة الجهوية لطب الأسنان بالإدارة الجهوية للصحة على أهمية الدور التحسيسي والتوعوي لمثل هذه التظاهرات لتقديم النصائح الضرورية وفحص فم مجموعة من الأطفال وتوجيه من يستحق لزيارة طبيب الاسنان وتمكينهم من شهادة في صحة الفم الى جانب هدايا متمثلة في فرشاة ومعجون أسنان بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع المعجون.



ولفتت الى أن مختلف هذه الأنشطة التحسيسية تندرج ضمن الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والاسنان الموافق ل 20 مارس من كل سنة، والذي يتزامن هذا العام مع شهر رمضان حيث ارتأت الجهات المنظمة الانطلاق في تنظيم هذه الأنشطة خلال شهر فيفري الجاري على أن تتواصل خلال الفترة المقبلة وخاصة الموجهة منها للأطفال.



من جهتها أوضحت المكلفة بتسيير الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمندوبية الجهوية للتربية جيهان بن سالم أن الحضور كان مكثفا من الأطفال وأوليائهم وهو ما قد يشجع لتنظيم سلسلة أيام تحسيسية أخرى حول صحة الفم والاسنان ومواضيع أخرى تهم صحة الطفل مثل طب العيون.



وأشارت الى ان هذه التظاهرة تمنح فرصة زيارة طبيب الاسنان والقيام بالفحص الأوّلي ترافقها دروس تحسيسية بالتقنيات الحديثة حول خطر التسوّس وهو أمر من شأنه أن يشجع الطفل على العناية بأسنانه منذ حداثة سنه.