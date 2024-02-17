جمعية " الاتحاد الثقافي بسوسة " تحيي أربعينية فقيد الساحة الحقوقية بتونس والعالم العربي الدكتور أحمد المناعي

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أحيت جمعية " الاتحاد الثقافي بسوسة " مساء اليوم السبت أربعينية فقيد الساحة الحقوقية بتونس والعالم العربي ومدير معهد تونس للعلاقات الدولية، الدكتور أحمد المناعي الذي وافاه الاجل يوم 13 جانفي 2024 .



وتم خلال أمسية اربعينية الفقيد التي حضرها بالخصوص عائلة المرحوم وأصدقاء ورفاق دربه عرض مسيرة احمد المناعي الذي ولد بمدينة الوردانين سنة 1942 وسط أسرة متعلمة ووطنية.

وفي هذا الاطار بين المؤرخ والأستاذ الجامعي عادل بن يوسف ان المرحوم احمد المناعي الذي انخرط منذ حداثة سنه في العمل السياسي وعاش مساندا للقضايا العادلة في تونس وفي الخارج، كان معارضا شرسا لنظام بن علي في المهجر عندما اقترب في فرنسا من نواة المعارضة التونسية لنظام بن علي التي كانت تضمّ عديد التيارات والحساسيات السياسية مشيرا الى ان احمد المناعي تعرّض لمحاولتي اغتيال بباريس بين 1996 و 2000 من قبل أجهزة بوليس بن علي، حسب قوله.



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وأضاف عادل بن يوسف ان المرحوم احمد المناعي كرّس كل نشاطاته وجانبا من نشاط المعهد التونسي للعلاقات الدولية الذي بعثه بباريس سنة 1996 لتنظيم تظاهرات ثقافية وسياسية للتعريف بالقضيّة الفلسطينية في أوساط السياسيّين وعامة الشعب الفرنسي، سواء بباريس وكبرى المدن الفرنسية أو بتونس بعد 2011.

وأشار الى ان للمرحوم احمد المناعي الذي عاد بعد 14 جانفي 2011 إلى أرض الوطن مع زوجته ليستقر بمدينة سوسة ويتفرّغ لإقامة منابر وندوات عن الديمقراطية والانتقال الديمقراطي والوحدة المغاربية وفلسطين... عديد المؤلفات الصادرة عن معهد تونس للعلاقات الدولية ابرزها كتاب : Supplice tunisien: Le jardin secret du général Ben Ali, préface de Gilles Perrault, Paris 1995 .

وذكر المؤرخ ان المرحوم احمد المناعي كان عضوا في بعثة المراقبين العرب الى سورية للتحقيق في وضع الحريات بهذا البلد الذي شهد اجداثا دامية سنة 2012 اين وقف عن قرب على المغالطات ورغبة رئيس البعثة في تحميل نظام بشار الأسد المسؤولية فانسحب من البعثة بعد ان احتج على طريقة عمل رئيسها وانحيازه الواضح الى شق المعارضة السورية.