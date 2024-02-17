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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - فوز شبيبة المنازه على نجم حلق الوادي 77-70

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Publié le Samedi 17 Février 2024 - 20:30 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فازت شبيبة المنازه على نجم حلق الوادي 77-70 في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم السبت باريانة لحساب الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

الترتيب ن ل
1/ الاتحاد المنستيري 26 13
...

-/ النادي الافريقي 26 14
3/النجم الساحلي 22 14
4/ شبيبة القيروان 21 13
-/ نجم حلق الوادي 21 14
6/ النجم الرادسي 20 13
7/ الملعب النابلي 18 14
8/ شبيبة المنازه 18 13
9/ دالية قرمبالية 14 12
10/ الزهراء الرياضية 14 14


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