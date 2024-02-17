البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - فوز شبيبة المنازه على نجم حلق الوادي 77-70

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فازت شبيبة المنازه على نجم حلق الوادي 77-70 في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم السبت باريانة لحساب الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.



الترتيب ن ل

1/ الاتحاد المنستيري 26 13



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-/ النادي الافريقي 26 14

3/النجم الساحلي 22 14

4/ شبيبة القيروان 21 13

-/ نجم حلق الوادي 21 14

6/ النجم الرادسي 20 13

7/ الملعب النابلي 18 14

8/ شبيبة المنازه 18 13

9/ دالية قرمبالية 14 12

10/ الزهراء الرياضية 14 14