البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - فوز شبيبة المنازه على نجم حلق الوادي 77-70

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فازت شبيبة المنازه على نجم حلق الوادي 77-70 في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم السبت باريانة لحساب الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
الترتيب ن ل
1/ الاتحاد المنستيري 26 13
الترتيب ن ل
1/ الاتحاد المنستيري 26 13
-/ النادي الافريقي 26 14
3/النجم الساحلي 22 14
4/ شبيبة القيروان 21 13
-/ نجم حلق الوادي 21 14
6/ النجم الرادسي 20 13
7/ الملعب النابلي 18 14
8/ شبيبة المنازه 18 13
9/ دالية قرمبالية 14 12
10/ الزهراء الرياضية 14 14
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