جرجيس تحتضن منافسات البطولة الإقليمية لألعاب القوى على المضمار للمعوقين

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احتضن الملعب البلدي بجرحيس اليوم السبت فعاليات البطولة الإقليمية لألعاب القوى على المضمارللمعوقين من جميع الفئات وذلك تحت إشراف الجامعة التونسية لرياضة المعوقين وبالشراكة مع رابطة الجنوب الشرقي و مركز النور لرعاية القاصرين عن الحركة العضوية بجرجيس.



وقد شارك في البطولة عدد كبير من الرياضيين يّمثلون 26 ناديا تنافسوا من أجل الصعود على منصة التتويج و ضمان مقعد في نهائي البطولة الوطنية.





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وواكب فعاليات التظاهرة، عدد من إطارات الجهة و أعضاء رابطة الجنوب الشرقي لرياضة المعوقين وإطارات فنية وتحكيمية ورياضيون من مختلف المراكز والأندية

