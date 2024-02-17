جرجيس تحتضن منافسات البطولة الإقليمية لألعاب القوى على المضمار للمعوقين

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احتضن الملعب البلدي بجرحيس اليوم السبت فعاليات البطولة الإقليمية لألعاب القوى على المضمارللمعوقين من جميع الفئات وذلك تحت إشراف الجامعة التونسية لرياضة المعوقين وبالشراكة مع رابطة الجنوب الشرقي و مركز النور لرعاية القاصرين عن الحركة العضوية بجرجيس.
وقد شارك في البطولة عدد كبير من الرياضيين يّمثلون 26 ناديا تنافسوا من أجل الصعود على منصة التتويج و ضمان مقعد في نهائي البطولة الوطنية.
وقد شارك في البطولة عدد كبير من الرياضيين يّمثلون 26 ناديا تنافسوا من أجل الصعود على منصة التتويج و ضمان مقعد في نهائي البطولة الوطنية.
وواكب فعاليات التظاهرة، عدد من إطارات الجهة و أعضاء رابطة الجنوب الشرقي لرياضة المعوقين وإطارات فنية وتحكيمية ورياضيون من مختلف المراكز والأندية
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