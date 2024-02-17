بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الحادية والعشرين

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في ما يلي نتائج مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة النخبة لكرة اليد التي دارات اليوم السبت:



النسر الرياضي بطبلبة - النجم الرياضي الساحلي 24 - 22

النادي الافريقي - النادي الرياضي الهلالي 30 - 26



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النادي الرياضي بساقية الزيت - الترجي الرياضي التونسي 26 - 27

مكارم المهدية - الشبيبة الرياضية بالشيحية 29 - 22

الاتحاد الرياضي التميمي - البعث الرياضي ببني خيار 38 - 36

سبورتينغ المكنين - نادي كرة اليد بجمال 30 - 26





الترتيب ن ل

1 - الترجي الرياضي التونسي 63 21

2 - النادي الافريقي 56 21

3 - النادي الرياضي بساقية الزيت 48 21

4 - مكارم المهدية 43 21

- البعث الرياضي ببني خيار 43 21

6 - الاتحاد الرياضي التميمي 42 21

7 - النجم الرياضي الساحلي 40 21

8- سبورتينغ المكنين 39 21

9 - نادي كرة اليد بجمال 38 21

10 - النسر الرياضي بطبلبة 32 21

11 - الشبيبة الرياضية بالشيحية 30 21

12 - النادي الرياضي الهلالي 29 21