بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الحادية والعشرين

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في ما يلي نتائج مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة النخبة لكرة اليد التي دارات اليوم السبت:
النسر الرياضي بطبلبة - النجم الرياضي الساحلي 24 - 22
النادي الافريقي - النادي الرياضي الهلالي 30 - 26
النسر الرياضي بطبلبة - النجم الرياضي الساحلي 24 - 22
النادي الافريقي - النادي الرياضي الهلالي 30 - 26
النادي الرياضي بساقية الزيت - الترجي الرياضي التونسي 26 - 27
مكارم المهدية - الشبيبة الرياضية بالشيحية 29 - 22
الاتحاد الرياضي التميمي - البعث الرياضي ببني خيار 38 - 36
سبورتينغ المكنين - نادي كرة اليد بجمال 30 - 26
الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي التونسي 63 21
2 - النادي الافريقي 56 21
3 - النادي الرياضي بساقية الزيت 48 21
4 - مكارم المهدية 43 21
- البعث الرياضي ببني خيار 43 21
6 - الاتحاد الرياضي التميمي 42 21
7 - النجم الرياضي الساحلي 40 21
8- سبورتينغ المكنين 39 21
9 - نادي كرة اليد بجمال 38 21
10 - النسر الرياضي بطبلبة 32 21
11 - الشبيبة الرياضية بالشيحية 30 21
12 - النادي الرياضي الهلالي 29 21
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