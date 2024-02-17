بطولة الرابطة 2 (الجولة 16): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت//



المجموعة الثانية

السبت 17 فيفري 2024



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في سيدي بوزيد

اولمبي سيدي بوزيد - الملعب القابسي 1 - 2

في الشابة

الهلال الشابي - مستقبل الرجيش 1 - 1

في المكنين

سبورتينغ المكنين - محيط قرقنة 1 - 3

في جرجيس

ترجي جرجيس - امل جربة 1 - صفر



الترتيب ن ل

1- الترجي الجرجيسي 32 14

2- مستقبل قابس 31 14

3- هلال الشابة 26 15

4- الملعب القابسي 25 15

5- سبورتينغ المكنين 22 15

- أمل جربة 22 15

7- أمل الرقبة بتطاوين 17 14

- محيط قرقنة 17 15

9 -أولمبيك سيدي بوزيد 16 15

10- نسر جلمة 15 14

11- مكارم المهدية 14 13

12- أولمبيك مدنين 10 14

13- مستقبل الرجيش 6 15



الاحد 18 فيفري 2024

في المهدية

مكارم المهدية - نسر جلمة الحكم / منتصر بالعربي

في مدنين

اولمبيك مدنين - امل الرقبة الحكم / كريم الخميري



المجموعة الاولى

الاحد 18 فيفري 2024

في القيروان

شبيبة القيروان - النادي القربي الحكم/ وليد الهذيلي

في مساكن

هلال مساكن - جندوبة الرياضية الحكم / خالد قويدر

في القلعة الصغري

القلعة الرياضية - امل حمام سوسة الحكم / مجدي بلاغة

في طبرقة

مرجان طبرقة - جمعية اريانة الحكم / امين فقير

في رادس

النجم الرادسي - نادي حمام الانف الحكم / احمد الذوادي

في العمران

شبيبة العمران - سبورتينغ بن عروس الحكم/ عامر شوشان



الترتيب

1/ جندوبة الرياضية 30 14

2/ شبيبة العمران 26 13

3/ نادي حمام الانف 25 14

4/ النادي القربي 24 14

5/ شبيبة القيروان 20 13

/ امل حمام سوسة 20 14

/ جمعية اريانة 20 14

8/ النجم الرادسي 18 14

9/ هلال مساكن 16 14

10/ مرجان طبرقة 14 14

11/مستقبل وادي الليل 13 14

12/ القلعة الرياضية 9 14

13/ سبورتينغ بن عروس 8 14

