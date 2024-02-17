بطولة الرابطة 2 (الجولة 16): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت//
المجموعة الثانية
السبت 17 فيفري 2024
المجموعة الثانية
السبت 17 فيفري 2024
في سيدي بوزيد
اولمبي سيدي بوزيد - الملعب القابسي 1 - 2
في الشابة
الهلال الشابي - مستقبل الرجيش 1 - 1
في المكنين
سبورتينغ المكنين - محيط قرقنة 1 - 3
في جرجيس
ترجي جرجيس - امل جربة 1 - صفر
الترتيب ن ل
1- الترجي الجرجيسي 32 14
2- مستقبل قابس 31 14
3- هلال الشابة 26 15
4- الملعب القابسي 25 15
5- سبورتينغ المكنين 22 15
- أمل جربة 22 15
7- أمل الرقبة بتطاوين 17 14
- محيط قرقنة 17 15
9 -أولمبيك سيدي بوزيد 16 15
10- نسر جلمة 15 14
11- مكارم المهدية 14 13
12- أولمبيك مدنين 10 14
13- مستقبل الرجيش 6 15
الاحد 18 فيفري 2024
في المهدية
مكارم المهدية - نسر جلمة الحكم / منتصر بالعربي
في مدنين
اولمبيك مدنين - امل الرقبة الحكم / كريم الخميري
المجموعة الاولى
الاحد 18 فيفري 2024
في القيروان
شبيبة القيروان - النادي القربي الحكم/ وليد الهذيلي
في مساكن
هلال مساكن - جندوبة الرياضية الحكم / خالد قويدر
في القلعة الصغري
القلعة الرياضية - امل حمام سوسة الحكم / مجدي بلاغة
في طبرقة
مرجان طبرقة - جمعية اريانة الحكم / امين فقير
في رادس
النجم الرادسي - نادي حمام الانف الحكم / احمد الذوادي
في العمران
شبيبة العمران - سبورتينغ بن عروس الحكم/ عامر شوشان
الترتيب
1/ جندوبة الرياضية 30 14
2/ شبيبة العمران 26 13
3/ نادي حمام الانف 25 14
4/ النادي القربي 24 14
5/ شبيبة القيروان 20 13
/ امل حمام سوسة 20 14
/ جمعية اريانة 20 14
8/ النجم الرادسي 18 14
9/ هلال مساكن 16 14
10/ مرجان طبرقة 14 14
11/مستقبل وادي الليل 13 14
12/ القلعة الرياضية 9 14
13/ سبورتينغ بن عروس 8 14
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