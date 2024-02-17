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المنستير: حجز 35 طنا من البطاطا بأحد مخازن التبريد بالجهة (المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات)

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Publié le Samedi 17 Février 2024 - 19:10 قراءة: 0 د, 27 ث
      
حجزت فرق مشترك مكونة من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير والهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية والفرقة الجهوية للحرس البلدي بطبلبة، 35 طنا من البطاطا غير المصرح بها، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات أحمد المثلوثي صحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وحجز الفريق المشترك هذه الكمية من البطاطا، اول امس الخميس، في مخزن تبريد بالجهة لم يحترم التراتيب القانونية الجاري بها العمل في مجال الخزن ولم يصرح بالكميات المتوفرة لديه في التطبيقة الخاصة بمخازن التبريد.
وبين ذات المصدر ان أعوان المراقبة الاقتصادية، حرروا محضرا اقتصاديا في الغرض


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