برشلونة الإسباني الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين في عام 2023

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تقرير نشره على موقع الرسمي عن قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين في عام 2023، تصدر نادي برشلونة الإسباني القائمة بعد وصول حجم إنفاقه على رواتب لاعبيه إلى 688 مليون دولار مسجلا زيادة بنسبة 39 بالمائة مقارنة بسنة 2022.



وحل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الثانية بعد إنفاقه 664 مليون دولار، متراجعا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بحجم إنفاقه على رواتب اللاعبين في سنة 2022، وذلك بعد مغادرة كل من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار داي سيلفا للفريق.

وجاء نادي مانشستر سيتي الإنقليزي في المركز الثالث بعد إنفاقه 597 مليون دولار على رواتب اللاعبين بزيادة بلغت 18 بالمائة مقارنة بسنة 2022، بعد فوزه بلقب البطولة الانقليزية ورابطة أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في سنة 2023.



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ومن جانبه جاء ريال مدريد الإسباني في المركز الرابع من حيث حجم الإنفاق على رواتب اللاعبين 488 مليون دولار مسجلا تراجعا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2022.

وحل نادي ليفربول الانقليزي في المرتبة الخامسة في ترتيب الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين، بعد إنفاقه 462 مليون دولار، متراجعا بنسبة واحد بالمائة مقارنة بسنة 2022.