افتتاح مؤتمر الهجرة والتشغيل "تونس 24" بمدينة الثقافة بالعاصمة

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احتضنت مدينة الثقافة بالعاصمة، اليوم السبت، افتتاح مؤتمر الهجرة والتشغيل "تونس 24" الذي تنظمه المؤسسة العربية لتنظيم المهرجانات والتظاهرات على طول السنة لتختتم فعالياته يوم 24 ديسمبر 2024.



وأفاد المنسق العام لمؤتمر الهجرة والتشغيل أنور الدريدي أن المؤسسة العربية لتنظيم المهرجانات والتظاهرات ستلعب ضمن هذه التظاهرة دور الوسيط بين طالب الهجرة ودولة الوصول من أجل التصدي لعمليات التحيل التي تمارسها بعض الأطراف في دعوات الهجرة.





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وقال الدريدي إن هذه التظاهرة ستبحث في ملف عقود التشغيل الوهمية من خلال تقديم الإحاطة القانونية لكل من يرغب في الهجرة إلى مختلف دول العالم، وتوفير الاستشارات اللازمة لهم والمساعدة على تكوين ملفاتهم بشكل حرفي يستجيب لسوق الشغل الدولية، مشيرا إلى أن دور المؤسسة العربية لتنظيم المهرجانات والتظاهرات هو معاضدة الشباب الراغب في الهجرة إلى الخارج سواء إلى كندا أو دول الخليج.



ولاحظ ارتفاع عدد قضايا التحيل في ما يتعلق بعروض الشغل الوهمية، دون أن يقدم أرقاما محددة في المجال، مشددا على أن المنطلق الأساسي لهذا المؤتمر هو الوقوف مع الشباب الراغب في الهجرة ضد كل عمليات التحيل الممكنة.



وقد شهد اليوم الأول لانطلاق المؤتمر، الذي يتضمن ورشات يؤمنها مختصون في مجال الهجرة، حضور عدد من الشباب من مختلف جهات البلاد لتقديم ملفاتهم من أجل الهجرة، كما أن اليوم الأول فسح المجال لعدد منهم لاستعراض تجاربهم مع شركات وهمية متخصصة في الهجرة.



وأكد المنسق العام لهذه التظاهرة أن العمل سيكون على كامل الجهات وذلك للوصول إلى أكثر عدد من الشباب والإحاطة به، نافيا أن تكون هذه الخدمة بمقابل مادي أو لأغراض أخرى.



وسجل اليوم الأول للمؤتمر تغيب ممثل الوكالة التونسية للتعاون الفني، وهي مؤسسة وطنية موكل لها استكشاف احتياجات الأسواق العربية والأجنبية من الموارد البشرية والعمل على توفير الكفاءات التونسية لسد هذه الاحتياجات.



يشار إلى أن المؤسسة العربية لتنظيم المهرجانات والتظاهرات هي مؤسسة غير حكومية، تنشط في مجال تنظيم الندوات والمعارض والحفلات والمؤتمرات، وفق ما جاء على الصفحة الخاصة بالمؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

