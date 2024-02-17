القبض على مفتش عنه بطبربة  من أجل الانتماء الى تنظيم إرهابي ( الحرس الوطني)

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ألقت وحدات الحرس الوطني بطبربة القبض ، على شخص مفتش عنه من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ، وفق بلاغ صدر اليوم السبت عن الإدارة العامة للحرس

وأوضحت الإدارة بأن الموقوف المفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة ، كانت صدرت ضده أحكام سجنية لمدة 07 سنوات.

وأضافت أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه





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