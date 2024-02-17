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القبض على مفتش عنه بطبربة  من أجل الانتماء الى تنظيم إرهابي ( الحرس الوطني)

https://www.babnet.net/images/2b/5b26356141c900.68584984_onimkpqljhefg.jpg
Publié le Samedi 17 Février 2024 - 15:38 قراءة: 0 د, 17 ث
      
ألقت وحدات الحرس الوطني بطبربة القبض ، على شخص مفتش عنه من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ، وفق بلاغ صدر اليوم السبت عن الإدارة العامة للحرس
وأوضحت الإدارة بأن الموقوف المفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة ، كانت صدرت ضده أحكام سجنية لمدة 07 سنوات.
وأضافت أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه

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