البطولة العربية للرقبي السباعي: المنتخب التونسي للرجال يحرز المركز الثالث

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أحرز المنتخب الوطني التونسي للرقبي السباعي للرجال اليوم السبت المركز الثالث ضمن منافسات البطولة العربية لسباعيات الرقبي "السعودية 2024"، اثر فوزه في المباراة الترتيبية لتحديد المركزين الثالث والرابع على المنتخب المصري بنتيجة 19 - 7.

وكان المنتخب التونسي قد انهزم في وقت سابق في مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الاماراتي بنتيجة 10-14.