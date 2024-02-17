بطولة الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول-الجولة 3): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الثالثة من منافسات مجموعة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



السبت 17 فيفري

في بنزرت



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النادي البنزرتي 2 اسامة علي (46) / علاء الدين البلاقي (82) ض ج

اتحاد بنقردان صفر

في تطاوين

اتحاد تطاوين صفر

الاولمبي الباجي صفر

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي البنزرتي 11 3 2 1 0 4 0

2- اتحاد بن قردان 8 3 1 1 1 1 2

3- اتحاد تطاوين 7 3 1 2 0 2 1

4- الأولمبي الباجي 5 3 0 2 1 1 3

5- نجم المتلوي 4 2 0 1 1 0 2

6- مستقبل سليمان 3 2 1 0 1 3 2

- مستقبل المرسى 3 2 1 0 1 2 2

- قوافل قفصة 3 2 0 1 1 0 1



الاحد 18 فيفري

في سليمان

مستقبل سليمان - قوافل قفصة - الحكم / اسامة بن اسحاق

في المتلوي

نجم المتلوي - مستقبل المرسى - الحكم / سيف ورتاني



