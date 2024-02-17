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بطولة الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول-الجولة 3): النتائج والترتيب

https://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg
Publié le Samedi 17 Février 2024 - 16:17 قراءة: 0 د, 52 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الثالثة من منافسات مجموعة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

السبت 17 فيفري
في بنزرت
...

النادي البنزرتي 2 اسامة علي (46) / علاء الدين البلاقي (82) ض ج
اتحاد بنقردان صفر
في تطاوين
اتحاد تطاوين صفر
الاولمبي الباجي صفر
الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- النادي البنزرتي 11 3 2 1 0 4 0
2- اتحاد بن قردان 8 3 1 1 1 1 2
3- اتحاد تطاوين 7 3 1 2 0 2 1
4- الأولمبي الباجي 5 3 0 2 1 1 3
5- نجم المتلوي 4 2 0 1 1 0 2
6- مستقبل سليمان 3 2 1 0 1 3 2
- مستقبل المرسى 3 2 1 0 1 2 2
- قوافل قفصة 3 2 0 1 1 0 1

الاحد 18 فيفري
في سليمان
مستقبل سليمان - قوافل قفصة - الحكم / اسامة بن اسحاق
في المتلوي
نجم المتلوي - مستقبل المرسى - الحكم / سيف ورتاني



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