وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم مسابقة لاختيار المشاريع الرائدة في مجال تربية الأحياء المائية المستدامة

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أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السبت، عن تنظيم مسابقة لاختيار المشاريع الرائدة في مجال تربية الأحياء المائية المستدامة والمسؤولة، في إطار تدعيم الباعثين الشبان أصحاب المشاريع الصغرى في قطاع تربية الأحياء المائية.



وحثّت وزارة الفلاحة، في بلاغ لها، المهتمين بضرورة المشاركة في هذه المسابقة، التي تنظمها كل من الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك والهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وذلك قبل يوم 1 مارس 2024.





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وأكدت الوزارة ضرورة استيفاء كل الشروط المطلوبة قبل تقديم طلب المشاركة ...





وتنص شروط المسابقة، خاصة، على ان تقل قيمة المشروع المشارك في مجال تربية الأحياء المائية عن 500 ألف دينار وأن يعتمد صاحب المشروع على طرق إنتاج مستدامة ومسؤولة ويتقن اللغة الانقليزية.







وأشارت الى ان مسابقة المشاريع الرائدة في مجال تربية الأحياء المائية المستدامة والمسؤولة تشمل دولا أخرى على غرار الجزائر ومصر ولبنان والمغرب.



وستمكن المسابقة باعث مشروع وحيد من كل دولة من الفوز بجائزة تتمثل في المشاركة في دورة تدريبية في ريادة الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية المستدامة باليونان وسيتم مرافقته فنيا بعد التدريب قصد تحسين مردودية مشروعه.