هطول كميات هامة من الامطار على اغلب منلاطق البلاد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

شهدت الساعات الاربع والعشرين الفارطة تهاطل الأمطار على عدد من مناطق البلاد وسجلت اعلى المعدلات في ولاية جندوبة /وادي مليز 88 ملم/ و /بني مطير 31 ملم/ و /سد بوهرتمة 32 ملم/.



وفي ما يلي اهم الكميات المسجلة بحساب المليمتر





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ولاية جندوبة :وادي مليز 88 /بني مطير 31 /سد بوهرتمة 32/ عين دراهم 49 /فرنانة 41 /

غار الدماء 50 /الفايجة 45 /سد بربرة 41 /



ولاية الكاف :ساقية سيدي يوسف 49 /وادي ملاق 50 /الطويرف 38/



ولاية باجة :عمدون 6/



ولاية تونس: تونس قرطاج 2/



ولاية بن عروس: رادس 6/ مقرين 4/



ولاية زغوان :سد وادي الكبير 2/



ولاية بنزرت :العالية 3/



ولاية القصرين: فوسانة 10/