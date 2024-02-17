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هطول كميات هامة من الامطار على اغلب منلاطق البلاد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

Publié le Samedi 17 Février 2024 - 12:22 قراءة: 0 د, 33 ث
      
شهدت الساعات الاربع والعشرين الفارطة تهاطل الأمطار على عدد من مناطق البلاد وسجلت اعلى المعدلات في ولاية جندوبة /وادي مليز 88 ملم/ و /بني مطير 31 ملم/ و /سد بوهرتمة 32 ملم/.

وفي ما يلي اهم الكميات المسجلة بحساب المليمتر

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ولاية جندوبة :وادي مليز 88 /بني مطير 31 /سد بوهرتمة 32/ عين دراهم 49 /فرنانة 41 /
غار الدماء 50 /الفايجة 45 /سد بربرة 41 /

ولاية الكاف :ساقية سيدي يوسف 49 /وادي ملاق 50 /الطويرف 38/

ولاية باجة :عمدون 6/

ولاية تونس: تونس قرطاج 2/

ولاية بن عروس: رادس 6/ مقرين 4/

ولاية زغوان :سد وادي الكبير 2/

ولاية بنزرت :العالية 3/

ولاية القصرين: فوسانة 10/


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