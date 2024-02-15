تعزيز علاقات التعاون في صناعة الأدوية وتبادل الخبرات والتكوين محور لقاء وزير الصحة علي المرابط بنظيره الأردني

مثل تطوير علاقات الشراكة في قطاع الصحة بين تونس والأردن في صناعة الأدوية ورقمنة القطاع الصحي وتبادل الخبرات والتكوين والعلاج بالمياه المعدنية وغيرها، محور جلسة عمل جمعت اليوم الخميس، وزير الصحة علي المرابط بنظيره الأردني فراس الهواري، بعمان.



وانتظمت هذه الجلسة على هامش مشاركة وزير الصحة علي المرابط في اجتماعات المكتب التنفيذي والهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان من 15 إلى 17 فيفري الجاري، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة الصحة.





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وتطرق الجانبان، بالمناسبة، إلى عدة مواضيع تهم البلدين على غرارتحيين وإثراء مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الصحي بين البلدين، من خلال تضمينه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات صناعة الأدوية والعلاجات الدقيقة الخاصة في جراحة القلب والشرايين لدى الأطفال وعلاج الأمراض السرطانية.



كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطوير فرص التعاون في مجال الصحة الاستشفائية وتبادل الخبرات، واتفقا على استكمال إجراءات فتح المكتب التنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس ودعم ترشح تونس لرئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.



وأجرى وزير الصحة زيارات ميدانية لكل من شركة حكمة للصناعات الدوائية وشركة حكيم للحوسبة الصحية للوقوف على مستوى الخبرات الأردنية في مجال رقمنة القطاع الصحي.



ودعا الوزير خلال زيارته، إلى العمل على تبادل الخبرات وتوأمة المنشآت الصحية بالبلدين على غرار مراكز معالجة الأمراض السرطانية وهياكل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وتطوير التعاون الثنائي مع وكالة الدواء الأردنية التي تفوق تجربتها 20 سنة.

