ناجي الجويني يجتمع بممثلي اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

عقد المشرف العام على قطاع التحكيم ناجي الجويني صباح اليوم الخميس بالعاصمة لقاء مع ممثلي اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تم خلاله النظر في مسائل تتعلق بالخصوص بقطاع التحكيم وبحسن سير مرحلتي التتويج والتدارك للبطولة واحترام قواعد اللعب.



واكد الجويني خلال هذا اللقاء ان التحكيم يعد الركيزة اساسية بالنسبة لكرة القدم وتتمثل مهمته بالخصوص في الحرص على احترام مبادئ اللعبة وقوانينها لافتا الى ان انتقادات عديدة تطال هذا القطاع وهو ما يفرض ضرورة فهم الاسباب لايجاد الحلول الملائمة لذلك.

واعرب الجويني عن استغرابه من هذه الوضعية مؤكدا ان الادارة الوطنية للتحكيم ستعمل على اعادة الثقة في هذا القطاع وتلميع صورته من اجل ان يتواجد الحكام التونسيون ضمن صفوة النخبة على الساحة الدولية مضيفا انه "حان الوقت الان لاعادة الثقة بين الاندية والحكام وانصاف الحكام الذين تضرروا من هذه الوضعية فضلا عن تلميع الصورة التي شوهها البعض لهذا القطاع".



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ودعا الجويني بالمناسبة رؤساء الاندية والمسيرين وممثلي اندية الرابطة المحترفة الاولى الى معاضدة جهود الادارة الوطنية للتحكيم في مهامها والمساهمة الفاعلة في ضمان حسن سير المقابلات حتى تدور اللقاءات الرياضية في كنف النزاهة والثقة المتبادلة والشفافية التامة.

ومن جهتهم، تطرق المشاركون الى المسائل المرتبطة بالتحكيم لا سيما التي الحقت الضرر حسب رايهم بمصالحهم وادت الى معاقبة انديتهم رياضيا فضلا عن منسوب الثقة الذي تضرر كثيرا بين الحكام والاندية والذي جعل من الاستنجاد بتقنية الفار ضرورة مؤكدة في كل الملاعب.



وللتذكير، فقد كان المكتب الجامعي لكرة القدم عين في 30 جانفي الماضي ناجي الجويني مشرفا عاما على قطاع التحكيم.