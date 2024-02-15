الحرس الوطني: انتشال 9 جثث لمجتازين من جنسيات أجنبية بسواحل جرجيس وإنقاذ آخرين بعد تعطب مركبهم

متابعة - أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني ،في بلاغ محيّن، بأنّ عملية النجدة والإنقاذ التي جدّت اليوم على بعد 4 أميال من سواحل الجدايرية بمنطقة جرجيس قد شملت 52 مجتازا من جنسيات أجنبية مختلفة من بينهم حالة حرجة و9 جثث.



وأوضحت أنّه تمّ إدخال المجتازين إلى الميناء التجاري بجرجيس بحضور ممثل النيابة العمومية والتنسيق مع الصحة العمومية للقيام بالكشف على بقية المجتازين.





...



وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني قد أعلنت في بلاغ سابق أنّ وحدات من الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية انتشلت 5 جثث لمجتازين من جنسيات أجنبية مختلفة ، بعد أن عثرت دورية بحرية تابعة لمركز بحري الجدايرية بمنطقة جرجيس بإقليم الجنوب على مركب بحالة انسياب بعد تعرضه لعطب (تسرب مياه) على بعد 4 أميال على متنه حوالي 54 مجتاز .



وأوضحت أنّ المجتازين أبحروا من سواحل دولة مجاورة، مضيفة أنّه تم التنسيق مع جيش البحر والحماية المدنية، وإرسال الزوارق السريعة التي قامت بتوجيه 5 جثث ومجتاز بحالة حرجة إلى المستشفى الجهوي بالمكان مؤكّدة أنّ موضوع محل متابعة من طرف الوحدات البحرية.



تجدر الإشارة الى أن معتمد جرجيس صرح لمراسلة (وات ) بأن وحدات الحرس البحري بجرجيس، تدخلت اليوم بسواحل الجدارية لنجدة مركب هجرة غير نظامية انطلق من سواحل ليبيا وعلى متنه 54 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم انتشال 6 جثث ونقل 6 مصابين الى المستشفى الجهوي بجرجيس، وإنقاذ البقية وعددهم 38 راكبا



وحسب المدير الجهوي للصحة بمدنين، سمير مرزوق، فإن المستشفى الجهوي بجرجيس استقبل 6 مهاجرين غير نظاميين تمت نجدتهم بسواحل جرجيس ، مؤكدا أنّه لم يتم الى حد الان نقل أيّ جثة من الجثث التي تم انتشالها الى اي مؤسسة صحية بولاية مدنين.