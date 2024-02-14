قابس : تسليم شهادة طالب مبادر للدفعة الأولى من الطلبة المبادرين

تم خلال حفل انتظم اليوم بمدرج الشهيد حاتم بالطاهر بكلية العلوم بقابس توزيع شهادة الطالب المبادر للدفعة الأولى من الطلبة المبادرين بقطب الطالب المبادر بجامعة قابس.



وتضم هذه الدفعة 30 طالبا وطالبة منهم 29 طلبا من أصحاب أفكار المشاريع المجددة وطالبة باعثة لمشروع وهي مجموعة تم انتقاؤها من بين 75 طالبا وطالبا تقدموا للحصول على هذه الشهادة.

وتتوزع أفكار المشاريع التي تحصل أصحابها على شهادة الطالب المبادر بين مجالات عديدة من بينها الكيمياء والخدمات والثقافة وتتميز جميعها بطابعها المجدد.



...



وسيتمتع الطلبة الذين تحصلوا على هذه الشهادة بتكوين سيوفره لهم قطب الطالب المبادر وبالمرافقة التي تساعدهم على تجسيم مشاريعهم المجددة انطلاقا من اعداد مخطط الأعمال الى التمكن في مرحلة متقدمة من احداث شركة ناشئة.

وكان قطب الطالب المبادر بجامعة قابس قد قام مؤخرا بنشر طلب للطلبة للترشح ضمن الدفعة الثانية من الطلبة المبادرين.