إيقاف العداءة الكينية تشيبتشيرتشير ثماني سنوات بسبب المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الاربعاء في بيان لها أنها عاقبت العداءة الكينية سارة تشيبتشيرتشير بالإيقاف لمدة ثماني سنوات بعد أن تبين أن الفائزة السابقة بماراثون طوكيو 2017 انتهكت لوائح مكافحة المنشطات للمرة الثانية.



وقالت وحدة النزاهة إن تشيبتشيرتشير أظهرت نتيجة إيجابية وسحبت العينة خلال سباق للماراثون في تايلاندا في نوفمبر الماضي.

وتم إيقاف تشيبتشيرتشير لمدة أربع سنوات في 2019 بأثر رجعي في افريل 2018.



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وسيسري أحدث إيقاف بأثر رجعي من 22 ديسمبر 2023، وسيتم استبعاد نتائج تشيبتشيرتشير اعتبارا من الخامس من نوفمبر الماضي فصاعدا.

كما أعلنت وحدة النزاهة إيقاف متسابقة في الإطاحة بالمطرقة الهندية راشنا كوماري التي شاركت في دورة الألعاب الآسيوية العام الماضي لمدة 12 عاما. وكانت كوماري خضعت سابقا للإيقاف بسبب المنشطات في الفترة من 2015 إلى 2019.

