تواصل الاستعدادات لانطلاق أشغال مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين ولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين

تواصل مختلف الإدارات الجهوية بولاية سيدي بوزيد بإشراف السلط الجهوية والمحلية استعداداتها للانطلاق في انجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 الرابط بين ولايات صفاقس سيدي بوزيد القصرين على امتداد 182 كلم.



وبين والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح لـ"وات" على هامش إشرافه بمقر الولاية على جلسة عمل في إطار تنفيذ الأذون العقارية للمشروع في قسطه الرابط بين سيدي بوزيد ومعتمدية أولاد حفوز، ان هذا المشروع الذي يموله البنك الدولي يندرج في إطار سلسلة المشاريع التي تنفذها الإدارة الجهوية للتجهيز في مجال شبكة المواصلات بهدف ربط مختلف المناطق عموديا وأفقيا بالولايات المجاورة وإعطاء نسق جديد للتنمية انطلاقا من المحلية إلى الجهوية إلى الإقليم إلى المستوى الوطني في إطار التقسيم الإداري الجديد للبلاد التونسية.

وأشار إلى أن هذا المشروع من شانه أن يساهم في تجاوز العديد من العوائق التنموية، وعلى رأسها عدم وجود بنية تحتية خاصة وانه سترافقه عدد من العناصر الأخرى تمول أيضا من البنك الدولي منها مشروع الأروقة الاقتصادية وشبكة طرقات إضافية تربط بالطريق الوطنية عدد 13 ومجموعة من القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة بالقرب من هذه الطريق.



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كما أكد انه يتم حاليا تحديد قيمة الأرض للمستفيدين بالإضافة إلى عمل اللجان الفنية من ديوان قيس الأراضي وأملاك الدولة والفلاحة لتقدير التعويضات للمواطنين حيث عقدت العديد من الجلسات على المستوى المحلي والجهوي من أصحاب الأراضي المعنين بالانتزاع لفائدة المشروع لتدخل اثر ذلك لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ليقع اثر ذلك طلب العروض في الصفقات العمومية.