رئيس الحكومة يلتقي رؤساء بعثات فنية ومالية دولية معتمدة ببلادنا

دعا رئيس الحكومة احمد الحشاني خلال لقاء جمعه برؤساء بعثات فنية ومالية دولية معتمدة بتونس، اليوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة، إلى مزيد التنسيق مع الشركاء الفنيين والماليين، لتحقيق نتائج افضل، وفي إطار شراكة مستدامة ومربحة للجانبين.



وأكد رئيس الحكومة على ضرورة دعم التعاون الدولي وتطويره تكريسا لأبعاده الاستراتيجية، منوها بمستوى التعاون القائم بين بلادنا ورؤساء البعثات الفنية والمالية الدولية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





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وبين الحشاني بالمناسبة، ان المؤشرات الاقتصادية في تحسن ملحوظ، وان العمل متواصل للقيام بالإصلاحات الضرورية، وذلك بفضل جهودنا ومواردنا الذاتية.



ومن جهتهم، أكد الحاضرون رغبتهم في تطوير التعاون مع بلادنا، وثمنوا هذا اللقاء المباشر مع رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة.



وحضر اللقاء وزيرة المالية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.