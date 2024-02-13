أندية كرة القدم الفرنسية الأكثر انفاقا في سوق الانتقالات الشتوية بحوالي 270 مليون أورو (فيفا)

أظهر تقرير عن الانتقالات الدولية نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، أن الأندية الفرنسية كانت الأكثر إنفاقا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024، بحوالي 270 مليون أورو.



ويمثل هذا المبلغ ضعف المبلغ الإجمالي الذي دفعته الأندية الفرنسية العام الماضي خلال فترة الانتقالات نفسها، بزيادة نسبتها 121.1 في المئة مقارنة مع شهر جانفي 2023.

كما أنها المرة الأولى، منذ عام 2017، التي تتفوق فيها أندية بلد آخر على نظيرتها الانقليزية، التي انفقت 170 مليون أورو هذا الشتاء، في ترتيب الأكثر انفاقا.



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وبشكل عام، كانت البطولة الانقليزية أكثر تحفظا بعد موجة من عمليات الاستحواذ، لا سيما تحت قيادة تشلسي الذي انتقلت ملكيته إلى كونسورتيوم يقوده الأمريكي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول.

وفي الاتجاه الآخر، حصلت البرازيل على أكبر قدر من رسوم الانتقالات (حوالي 233 مليون أورو).

وتم تسجيل 4716 صفقة على مستوى العالم بمبلغ إجمالي قدره 1.35 مليار أورو، أي أقل بنسبة 8.2 في المائة عما كان عليه في جانفي 2023، وهو ما يمثل، رغم ذلك، ثاني أعلى إجمالي في التاريخ لنافذة انتقالات شتوية.

ولدى اللاعبات، تم تحطيم رقم قياسي جديد بإنفاق 1.94 مليون أورو في جانفي 2024، بزيادة قدرها 165.5 في المائة مقارنة مع العام الماضي.