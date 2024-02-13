انس جابر تودع بطولة الدوحة للتنس منذ الدور السادس عشر

خرجت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالميا من الدور السادس عشر لبطولة الدوحة القطرية ذات 1000 نقطة بعد خسارتها اليوم الثلاثاء امام الاوكرانية ليزيو تسورنكو المصنفة 37 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و2-6).وكانت انس جابر المصنفة رابعة في بطولة الدوحة معفاة خلال الدور الاول.يذكر ان انس جابر خرجت خلال الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لبطولة ابوظبي ذات 500 نقطة بخسارتها امام البرازيلية مايا حداد المصنفة 14 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و4-6).