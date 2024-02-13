دوار هيشر: الاحتفاظ بحارس مؤسسة تربوية ضبط بحوزته نصف صفيحة قنب هندي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء امس الاثنين لأعوان الحرس الوطني بدوار هيشر بالاحتفاظ بحارس مؤسسة تربوية وشاب اخر من اجل المسك والحيازة والإتجار بموادّ مخدّرة، وفق ما أفاد به مصدر امني صحفية مكتب وات بمنوبة اليوم.



يأتي ذلك بعد ضبط اعوان هذا المركز التابع لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، شاب بصدد اقتناء كمية من مادة القنب الهندي ، وحجز نصف صفيحة من تلك المادة بحوزة الحارس الذي انكر خلال استنطاقه نية الاتجار، معترفا فقط بالاستهلاك ، وفق تأكيد نفس المصدر.

وأشار الى أن العملية تأتي في إطار تضييق الخناق على مروجي المواد المخدرة وخاصة في محيط المؤسسات التربوية، وحماية التلاميذ من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، والتصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام.



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وسيحال الشخصان الاثنان على أنظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجهة في انتظار اتخاذ الإجراءات في حقهما.