بلدية سوسة تبادر بالتكفل باشغال صيانة رصيف الفنون بالميناء التجاري بعد ان شهد عديد التصدعات

بادرت بلدية سوسة، منذ يوم الاحد الماضي، بالتكفل باشغال الصيانة الوقتية لرصيف الفنون بالميناء التجاري، الذي عرف في المدة الأخيرة انزلاقا جزئيا وعديد التصدعات.



وأفاد كاتب عام بلدية سوسة والمكلف بتسيير شؤونها مراد بن سالم في تصريح لصحفي "وات" ان البلدية قررت المبادرة بالتدخل والقيام باشغال الصيانة بكلفة قدرها 31 الف دينار، وذلك وفقا لمخرجات الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 27 ديسمبر 2023 المتعلقة بمتابعة وضعية رصيف الفنون للميناء الترفيهي، وبعد تحول فريق من الادارة الجهوية للتجهيز وإدارة الموانئ البحرية والجوية بوزارة التجهيز وإطارات بلدية سوسة لمعاينة الانزلاق الجزئي للرصيف والنظر في كيفية معالجته .





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وأضاف بن سالم ان تدخل البلدية الوقتي لا يجب ان يلغي ضرورة تدخل الطرف المعني بالتصرف في الميناء التجاري بسوسة واجراء الاختبارات اللازمة لوقف الانزلاق والتصدعات، ولدرء الاخطار المحدقة بالمارة ورواد الميناء من البحارة والسياح.

يذكر أن رصيف الفنون، يمثل فضاء سياحيا وقبلة لآلاف الزائرين لمدينة سوسة، لما يحتويه من نشاط ترفيهي يتمثل في مرفأ للرحلات البحرية.