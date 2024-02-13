تتويج طفلين من مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بذهبية وبرونزية في الدورة 12 للمسابقة الوطنيّة في رقمنة القصّة

أفرزت الدورة 12 لنهائيات المسابقة الوطنية في رقمنة القصة بالاعتماد على برمجية" سكراتش" 9 issathon" تتويج كل من الطفل يوسف بن زيد بالميداليّة الذهبيّة عن المركز الجهويّ للإعلامية الموجّهة للطفل بقابس والطفلة مايا عاشورالميداليّة البرنزية عن المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل حسب بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اليوم الثلاثاء.



ولفتت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الى أن هذه الدورة كانت تحت اشراف الجمعية التونسية للمعلوماتية ITA و بالتعاون مع المعهد الفرنسي بتونس وبالشراكة مع المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.





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وترشّح للدورة الثانية عشرة لهذه المسابقة التي احتضنتها مدينة الحمّامات يومي 7 و8 فيفري الجاري، 54 طفلا منهم 24 من أطفال مراكز الاعلاميّة الموجّهة للطفل بمختلف ولايات الجمهوريّة.



وذكرت الوزارة بأنّ المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل هو مؤسسة تعهد إليها بتكوين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة في مجال الإعلاميّة المتعددة الوسائط والأنترنت بهدف تنمية وتعزيز قدرات الطّفل ومؤهلاته وذلك بمساعدته على التفتّح والتفاعل مع المحيط العلمي والتكنولوجي.