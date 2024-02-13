نهائي كاس مصر بين الاهلي و الزمالك في الرياض

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم لموسم 2022-2023، بين فريقي الأهلي والزمالك، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك يوم 8 مارس المقبل.



وجاء في بيان للاتحاد المصري لكرة القدم ان برمجة المباراة بين فريقي الأهلي والزمالك تاتي تلبية لدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2022-2023 كواحد من أبرز الفعاليات الرياضية لموسم الرياض.

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