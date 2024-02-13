نهائي كاس مصر بين الاهلي و الزمالك في الرياض

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم لموسم 2022-2023، بين فريقي الأهلي والزمالك، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك يوم 8 مارس المقبل.
وجاء في بيان للاتحاد المصري لكرة القدم ان برمجة المباراة بين فريقي الأهلي والزمالك تاتي تلبية لدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2022-2023 كواحد من أبرز الفعاليات الرياضية لموسم الرياض.
وجاء في بيان للاتحاد المصري لكرة القدم ان برمجة المباراة بين فريقي الأهلي والزمالك تاتي تلبية لدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2022-2023 كواحد من أبرز الفعاليات الرياضية لموسم الرياض.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282084